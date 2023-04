Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Herea (38 de ani), fost fotbalist la Rapid, a prefațat derby-ul pe care giuleștenii il joaca diseara in Giulești cu FCSB și mizeaza pe o victorie a alb-vișiniilor impotriva rivalei. Deși Rapid are 6 meciuri la rand fara victorie, iar atmosfera este una incinsa in cadrul echipei, dupa ce fanii…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, este sigur ca roș-albaștrii vor caștiga cu Rapid și nu se teme de atmosfera din Giulești. Rapid - FCSB are loc duminica, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Derby-ul dintre Rapid și FCSB se anunța…

- Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Diviziei A1, dupa victoria obținuta in Sala „Giulești”, scor 3-1 (25-20, 26-24, 22-25, 25-19), in al doilea meci al semifinalei cu Rapid București. Jocul a fost la discreția deținatoarei titlului, care a controlat ostilitațile (in setul secund, gazdele au reușit…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a laudat pe Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul vicecampioanei, dupa victoria obținuta luni seara in fața Farului Constanța, scor 2-1, in play-off-ul Superligii. Latifundiarul din Pipera a spus ca nu are de ce sa se bage peste tehnician, atat timp cat…

- Fanii "marinarilorldquo; au la dispozitie trei vagoane de tren, pana in Gara de Nord Bucuresti, de acolo mergand pe jos pana la stadion. Dupa victoria cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 2 0 la Ovidiu in prima etapa a turneului play off al Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, disputa sambata,…

- Mihai Iosif (48 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, crede ca gruparea din Giulești se poate bate la titlul de campioana a Superligii in acest sezon. Tehnicianul considera ca primele cinci formații din play-off pot emite pretenții la titlu, excepția fiind Sepsi Sf. Gheorghe, despre care spune…

- CSA Steaua București a caștigat toate cele patru jocuri disputate in cadrul celui de-al patrulea turneu al Campionatului Național de polo pe apa, rezervat senioarelor, ce a avut loc la București și se menține in fruntea clasamentului, cu 43 puncte. Steaua a invins, pe rand, pe Rapid București cu 16-11,…