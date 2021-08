Rapid a invins–o, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, in etapa a V-a a Ligii I. Meciul, s-a disputat pe Arena Nationala, a fost un derby ca in vremurile bune. La partida dintre Rapid și FCSB au asistat circa 40.000 de suporteri. FCSB a avut prima ocazie in minutul 9. Alin Cordea i-a pasat lui Octavian Popescu, iar acesta l-a pus la incercare pe Moldovan. In minutul 26, Florinel Coman a trimis pe langa poarta oaspeților, cu un șut de la distanța. Capitanul Rapidului, Cristi Sapunaru, a șutat și el, dar mult peste poarta. In minutul 39, Belu a centra in careul advers, Alexandru…