Rapid - FC Botoşani | Cristiano Bergodi: 'Trebuie lucrat mult la aspectul mental' Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Rapid, crede ca forrmatia sa are nevoie de un declic pentru a se elibera din punct de vedere mental, dupa egalul de vineri seara, de pe teren propriu, scor 2-2 cu FC Botosani, scrie news.ro. „Am pierdut doua puncte. Trebuie lucrat mult la aspectul mental. Noi am dat golul, dar nu am mai avut ocazii pana la finalul reprizei. In repriza secunda ne-au dat doua goluri, bine ca nu am pierdut. Nu sunt suparat, e un pic trist, frustrant. Avem o echipa cu jucatori buni, de calitate, numai ca atunci cand dai un gol trebuie sa incerci sa il dai si pe al doilea, si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

