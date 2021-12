Judecator roman la CEDO. Unul dintre candidati, legaturi cu Dobrogea! Pe cine a condamnat (DOCUMENT)

Lista de rezerva a candidatilor admisi este deschisa, in ordinea voturilor obtinute, de judecatoarea Claudia Jderu, magistrat in cadrul Curtii de Apel Bucuresti, care a dictat condamnarea, in prima instanta… [citeste mai departe]