- Malcom Edjouma (26 de ani) a deschis scorul in secunda 58 a infruntarii dintre FCSB și CS Universitatea Craiova. Este al treilea cel mai rapid gol al sezonului in SuperLiga. FCSB „a luat-o pe sus” pe CSU Craiova in disputa de pe Arena Naționala. David Miculescu, angajat ideal de Tavi Popescu, a avut…

- Universitatea Craiova s-a impus clar, cu 2-0, in fața campioanei CFR Cluj, grație unei duble a lui Andrei Ivan. La finalul intalnirii de sambata seara, din Banie, capitanul Științei s-a declarat bucuros pentru realizarile sale și ale echipei. El spera ca alb-albaștrii sa repete isparava și in runda…

- Universitatea Craiova a reusit sa-si adjudece victoria in fata echipei CFR Cluj, sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in etapa 25 din Superliga. Eroul Stiintei a fost capitanul Andrei Ivan, autorul ambelor goluri. La finalul partidei din Banie, antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a fost impacat…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc sambata seara, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Partida conteaza pentru etapa 25 din Superliga. Antrenorul formației campioane, Dan Petrescu, a prefațat partida din Banie, spunand ca se așteapta la o replica buna a Științei. VEZI VIDEO! Citește…

- Universitatea Craiova o va intalni luni, de la ora 20.00, la Ovidiu, pe Farul Constanta. Partida conteaza pentru etapa 24 din Superliga. Andrei Ivan, capitanul Stiintei , stie ca misiunea din meciul cu „marinarii“ nu va fi usoara, dar crede foarte mult in forta grupului din Banie. „Vine o partida foarte…

- Runda se deruleaza pe parcursul a patru zile, fiind inchisa, luni, de duelul de la Ovidiu.Vineri, 3 februarie, debuteaza etapa a 24 a a Superligii, cu primele doua partide. Duminica, runda programeaza derby ul CFR Cluj ndash; FCSB, iar luni se joaca un alt meci de la varful clasamentului, Farul Constanta…

- Finanțatorul echipei Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, a transmis ca obiectivul formației din Banie este un loc pe podium, nicidecum doar participarea in play-off. „Nu am spus niciodata ca obiectivul este sa fim in play-off. Play-off-ul este de la sine ințeles pentru Universitatea Craiova. Nu ne…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #23 din Superliga, a doua din noul an. Runda debuteaza cu un duel de tradiție, intre U Cluj și Rapid. CS Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Hermannstadt, CFR Cluj se va deplasa pe terenul Voluntariului, in timp ce FCSB și Farul se…