- Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucuresti, Mihai Iosif, a fost testat pozitiv la COVID-19, luni, a anuntat clubul de liga secunda pe pagina sa de Facebook. ''Din pacate, Mihai Iosif, antrenorul nostru, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, dupa ce s-a testat in aceasta dimineata. Mita a prezentat…

- Antrenorul echipei de rugby London Wasps, Lee Blackett, a declarat vineri ca echipa sa va sustine sambata meciul din finala campionatului Angliei (Premiership) desi are 11 jucatori indisponibili din cauza coronavirusului, scrie Reuters. Potrivit tehnicianului, indisponibilii au fost testati pozitiv…

- Echipa FCSB se confrunta cu noi cazuri de COVID-19 in lot, dupa ce trei fotbalisti au fost descoperiti pozitiv la ultimele teste efectuate, a declarat, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal. Bucurestiul are cele mai multe infectari cu SARS-CoV-2 in 24 de ore.…

- Meciul FC Rapid - CS Mioveni, din etapa a opta a Ligii a II-a de fotbal, care ar fi trebuit sa se dispute joi seara, a fost amanat pentru o data ce va fi stabilita ulterior, din cauza cazurilor de Covid-19 din lotul echipei bucurestene, a anuntat, marti, clubul Rapid, potrivit Agerpres.Antrenorul…

- Doctorul Simona Carniciu, medic specialist in diabet, nutritie si boli metabolice, sustine ca noul coronavirus "stoarce viața din unii cum nu am mai vazut". Medicul a relatat pe Facebook cum s-a infectat unul din parinti si face apel la oameni sa respecte cele trei masuri anti-COVID: purtarea mastii,…

- Alexandru Buziuc (26 de ani) este ultimul jucator de la FCSB infectat cu Covid-19, totalul ajungând acum la 10. Este o situație dificila cu care se confrunta formația bucureșteana înainte de meciul eliminatoriu cu Slovan Liberec din preliminariile Europa League.Conform gsp.ro, Buziuc…

- Fostul mare internațional Gica Popescu este internat la Spitalul ”Matei Balș”, asta pentru ca este infectat cu noul coronavirus. Popescu arata ca, in prezent, se simte mai bine, dar plamanii sai nu arata prea bine și este nevoie sa ramana in spital.Citește și: Dana Budeanu face publica o inregistrare…