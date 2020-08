RAPID. Căpitanul Ionuț Voicu: „Mai vreau o promovare, nu renunț!” La 36 de ani, capitanul giuleștenilor, Ionuț Voicu, este gata de inca un sezon, pentru a readuce echipa in primul eșalon: "A fost un an greu, dar daca aveam jucatorii experimentați din Liga a 4-a, promovam la pas". Vezi AICI programul și rezultatele din etapa #1 din Liga 2! - Ionuț, cum ești, mai poți inca un sezon? - Mai pot, nu e nicio problema. Inca simt ca ma mai ajuta picioarele. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

