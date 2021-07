Rapid București se întărește pentru Liga 1 - Junior Morais, noul fundaș al giuleștenilor Rapid București a anuntat, sâmbata, ca a obtinut serviciile fundasului Junior Morais, ultima data component al Gaziantep FK. Morais a semnat un contract pe un sezon, cu optiune de prelungire pe înca un an.



"Deja ma simt foarte fericit alaturi de baieti, parca am venit într-o familie, ceea ce îmi confirma faptul ca am venit la o echipa mare, la care toata lumea vrea sa joace. Abia astept startul de campionat, sa îi ascult pe suporteri. Acestia sunt cei mai nebuni din tara si sunt nerabdator sa îi vad si sa joc pe noul Giulesti. Îmi doresc sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul brazilian Junior Morais, care a evoluat in sezonul trecut in prima liga turca, la Gaziantep, a semnat cu echipa de fotbal FC Rapid Bucuresti un contract pe un sezon cu optiune de prelungire pe inca un an, a anuntat, sambata, clubul giulestean. In varsta de 34 de ani, fundasul stanga…

- Fundasul brazilian Junior Morais, care a evoluat in sezonul trecut in prima liga turca, la Gaziantep, a semnat cu echipa de fotbal FC Rapid Bucuresti un contract pe un sezon cu optiune de prelungire pe inca un an, a anuntat, sambata, clubul giulestean. In varsta de 34 de ani, fundasul stanga a mai evoluat…

- Junior Morais (34 de ani, fundaș stanga), ultima data la Gaziantep (Turcia), a revenit in Romania și va semna cu Rapid. „Am vorbit cu Nico (n.r. - Daniel Niculae, președintele Rapidului), am stat o ora cu el și mi-a explicat tot, mi-a zis proiectul care e la Rapid și mi-am dat OK-ul. Aștept sa ajung…

- Clubul de fotbal FC Rapid Bucuresti l-a transferat, miercuri, pe Nicolae Carnat, campion in sezonul trecut cu CFR Cluj, a anuntat gruparea nou-promovata in Liga I pe site-ul sau oficial. ''E o realizare transferul la Rapid, ma bucur ca echipa a revenit in Liga I si sper sa reusim…

- Mijlocașul croat Ljuban Crepulja (27 de ani) a semnat un contract valabil doua sezoane cu Rapid. Rapid a reușit inca o mutare importanta in aceasta vara, dupa transferurile lui Alexandru Albu și Claudiu Belu-Iordache. Giuleștenii s-au ințeles cu divizionara secunda Astra, pentru transferul mijlocașului…

- Dupa ce i-a adus pe Claudiu Belu și Alexandru Albu, Rapid se pregatește pentru cea mai importanta mutare a verii: giuleștenii ar urma sa bata palma cu Junior Morais (34 de ani), ultima oara la Gaziantep. Cum aventura lui Junior Morais in Turcia a ajuns la sfarșit, Rapid a intrat pe fir și l-ar fi convins…

- Mihai Iosif (46 de ani), antrenor principal la Rapid București, și-a prelungit contractul cu formația din Giulești pana la finalul anului 2022. Dupa rezultatele excelente de la carma Rapidului, Mihai Iosif a fost recompensat cu prelungirea contractului, care era scadent in aceasta vara. „Alb-vișinii”…

- Grigore Sichitiu (72 de ani), fost conducator la Rapid, e aproape de o revenire in Giulești, fiind dorit de noul președinte Daniel Niculae in funcția de consilier. Intr-o intervenție telefonica avuta la GSP Live in aceasta dimineața, Sichitiu a comentat posibilitatea de a reveni la Rapid, vorbind și…