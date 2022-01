Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal FC Rapid l-a transferat, sambata seara, pe atacantul slovac Jakub Vojtus, fostul jucator al echipelor Universitatea Cluj, CFR Cluj si Academica Clinceni semnand un contract valabil un sezon si jumatate cu gruparea giulesteana. "Rapid l-a transferat pe Jakub Vojtus, un atacant slovac…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 14 ianuarie 2022, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua nationala a lecturii PL x 278 16.06.2021 ; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de…

- Medicul Octavian Jurma avertizeaza ca ”valul 5 Omicron” a reușit sa egaleze recordul inregistrat de ”valul 4 Delta” pentru cea mai mare creștere saptamanala a numarului de cazuri, deși, in Romania, valul 5 este abia la inceput. De asemenea, medicul spune ca bilanțul inregistrat marți, 4 ianuarie, de…

- La un an de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, coordonatorul acestei campanii, Valeriu Gheorghița, spune ca fiecare persoana care a ales sa se vaccineze a reprezentat un pas catre normalitate. „Astazi se implinește 1 an de cand in Romania a demarat campania de vaccinare impotriva…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei

- Bucureștenii nu mai au incredere in viitorul țarii, o releva raspunsurile date de ei și cuprinse intr-un sondaj CURS. La intrebarea ”Credeți ca in Romania lucrurile merg intr-o direcție buna sau intr-o direcție greșita?”, 73% dintre bucureștenii intrebați au spus ca lucrurile se indreapta mai degraba…

- Romania desfașoara o politica vadit obraznica in raport cu Moldova și interesele ei naționale, a declarat Dumitru Roibu fondatorul și Președintele Mișcarii de Tineret ,, Urmașii lui Ștefan” in legatura cu cererea Romaniei catre Ucraina de a recunoaște ca oficial nu exista limba moldoveneasca. Dumitru…

- In ultimul weekend din luna octombrie – in noaptea de 30 spre 31 octombrie 2021, sambata spre duminica – Romania trece la ora de iarna. Vom da ceasurile cu o ora inapoi, iar ora 4:00 va deveni ora 3:00. Ne putem aștepta la insomnii, nervozitate și dureri de cap… Trecem la ora de iarna, in aceasta noapte.…