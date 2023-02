Rapid Bucuresti a castigat întâlnirea de la Suceava CSM Suceava a pierdut meciul de pe teren propriu, cu Rapid București, contand pentru etapa XVI-a a Diviziei A1 de volei masculin. Intalnirea a fost controlata de formația vizitatoare, una mult mai experimentata, cu nu mai puțin de 10 straini in lot, care s-a impus la final cu 3-0 (-19, -15, -19). ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

