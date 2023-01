Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mari companii romanești din subordinea Ministerului Transporturilor iși vor muta conturile de la bancile austriece, ca masura de raspuns la recenta decizie a Austriei de a bloca accesul Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul a fost facut marți de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- In urma refuzului Austriei de a accepta aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, Universitatea Craiova a anunțat ca renunța la conturile de la banca austriaca Raiffeisen, nu mai alimenteaza de la OMV-Petrom și nu se vor mai duce in cantonament in Austria. Citește și: Croatia – Argentina si Maroc – Franta,…

- “In urma atitudinii revoltatoare a Republicii Austria, de a bloca accesul Romaniei la Spatiul Schengen, Universitatea Craiova, fidela principiilor inradacinate in ADN-ul sau, a luat decizia de a sanctiona companiile austriece partenere cu un boicot total. Incepand din aceasta luna, clubul isi va muta…

