Rapid bifează o premieră cu Chindia! Rapid va debuta in acest sezon de Liga 1 duminica, de la ora 21:30, pe Arena Naționala impotriva echipei Chindia Targoviște. Cu noi echipamente și cu o campanie de transferuri reușita, Rapid se pregatește sa revina duminica in Liga 1, dupa o pauza de 6 ani. Giuleștenii vor bifa o premiera, deoarece vor infrunta Chindia Targoviște pentru prima oara in istorie intr-un meci de Liga 1. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova debuteaza sambata seara in noul sezon al Ligii 1 in compania celor de la FC Arges. Meciul se va disputa de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar alb-albastrii isi doresc o victorie si in prima etapa din campionat, dupa succesul din Supercupa. Antrenorul secund al Universitatii…

- Presedintele clubului FC Rapid, Daniel Niculae, a declarat, marti, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca toate cele patru meciuri gazduite de Arena Nationala din Capitala in cadrul EURO 2020 au fost organizate impecabil. "Aseara am fost sustinatorul nationalei Frantei (n.r. - in meciul cu Elvetia…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) s-a retras, ieri, inainte de tragerea la sorți a tabloului de la Wimbledon, ratand pentru prima oara in cariera doua turnee consecutive de Mare Șlem, dupa ce nu a participat nici la Roland Garros. Anul 2021 se dovedește unul complicat și frustrant pentru Simona Halep.…

- Dupa ce i-a adus pe Claudiu Belu și Alexandru Albu, Rapid se pregatește pentru cea mai importanta mutare a verii: giuleștenii ar urma sa bata palma cu Junior Morais (34 de ani), ultima oara la Gaziantep. Cum aventura lui Junior Morais in Turcia a ajuns la sfarșit, Rapid a intrat pe fir și l-ar fi convins…

- Rapid a bifat azi prima achiziție importanta. Giuleștenii s-au ințeles cu Concordia Chiajna pentru mijlocașul defensiv Alexandru Albu (27 de ani), fotbalist care sezonul trecut a fost om de baza la UTA. Rapid a reușit primul transfer din aceasta vara, bifand astfel primul nume și la capitolul „sosiri”,…

- Antrenorul formatiei Chindia Targoviste, Emil Sandoi, a afirmat, marti, ca este constient de faptul ca viitorul sezon al Ligii I de fotbal va fi mai greu decat precedentul avand in vedere ca Rapid si FCU Craiova au promovat in prima divizie. "Speram sa incheiem acest al doilea sezon la…

- Antrenorul formatiei Chindia Targoviste, Emil Sandoi, a afirmat, marti, ca este constient de faptul ca viitorul sezon al Ligii I de fotbal va fi mai greu decat precedentul avand in vedere ca Rapid si FCU Craiova au promovat in prima divizie, potrivit Agerpres. "Speram sa incheiem acest al…

- Rapid a reușit, luni, sa revina in Liga 1, dupa ce a profitat de remiza dintre ASU Poli Timișoara și CS Mioveni, scor 2-2. Giuleștenii ajung in Liga 1, dupa 6 ani de pribegie in liga a 4-a si a 3-a, plus doua sezoane in Liga a 2-a, informeaza Gazeta Sporturilor . Rapid a promovat matematic in Liga 1,…