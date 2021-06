Stiri pe aceeasi tema

- ”Raportul MCV publicat astazi este unul pozitiv pentru Romania. Comisia Europeana apreciaza faptul ca in 2021 s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste toate recomandarile ramase din cadrul MCV. Marea batalie pentru o justitie independenta este, de fapt, batalia pentru normalitatea unei societati…

- Marinos Ouzounidis (52 de ani) are o oferta tentanta din Arabia Saudita. Mihai Rotaru s-a gandit deja la inlocuitor și spera sa il aduca pe Ladislau Boloni (68 de ani). CS Universitatea Craiova poate da lovitura in aceasta vara. Mihai Rotaru vrea sa iși indeplineasca marele vis și sa il instaleze antrenor…

- Ciprian Deac (35 de ani), mijlocașul campioanei CFR Cluj, deschide lista de transferuri din aceasta vara a nou-promovatei Rapid. Ciprian Deac a evoluat la Rapid in sezonul 2011/2012 și a ramas in sufletul suporterilor giuleșteni. Mijlocașul a declarat la randul lui aprecierea pentru club, iar regasirea…

- Fundasul echipei Ludogoret, Cosmin Moti, a anuntat, joi, în proportie de 99 la suta, când va pune capat carierei sale de jucator profesionist.Din 2012 la Ludogoreț, Cosmin Moți vrea sa-și încheie cariera la echipa bulgara cu care a câștigat noua tiluri consecutive de…

- Au marcat: Despodov '27, Iankov '79, Keseru '83 / Makouta '38. Dintre romanii campioanei Bulgariei (Cosmin Moti, Claudiu Keseru si Dragos Grigore), numai Claudiu Keseru a fost in lot. El a intrat pe teren, in minutul 60, in locul olandezului Elvis Manu si a marcat in minutul 83. Cu patru etape ramase…

- Ludogoret a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Beroe Stara Zagora, in prima etapa a play-off-ului pentru titlu si a devenit pentru a zecea oara consecutiv campioana a Bulgariei, anunța news.ro. Au marcat: Despodov '27, Iankov '79, Keseru '83 / Makouta '38.…

- Glasgow Rangers platea 3 milioane de lire sterline pentru a-l achiziționa pe Ianis Hagi de la Genk printr-o afacere permanenta. De atunci valoarea jucatorului roman a crescut, odata cu prestațiile sale in Scotish Premiere League. Valoarea lui Ianis Hagi a crescut in ultimul an Glasgow Rangers este echipa…

- Fostul președinte Traian Basescu a lansat, la Romania TV, un atac la secretarul de stat din MAI, Raed Arafat , pe care il acuza de distrugere. “Arafat a distrus sistemul de salvare din Romania. La locul accidentelor ajung paramedici. Daca cineva ar face o testare a acestora, ma tem ca ne-am trezi cu…