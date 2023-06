Stiri pe aceeasi tema

- In plina campanie de achiziții, Rapid mai și renunța la jucatori. Clubul din Giulești a anunțat ca s-a desparțit de Damien Dussaut (28 de ani, fundaș dreapta) și Younes Bnou Marzouk (27 de ani, atacant). Contractele celor doi au ajuns la final și nu au mai fost prelungite, dupa cum a anunțat Rapid pe…

- Multe mutari inainte de startul unui nou sezon, brazilianul Vinicius Alessandro Dos Santos și estonianul Robert Viiber parasind-o pe SCM „U” Craiova, caștigatoarea cupei, pentru Rapid, respectiv Steaua Brazilianul Vinicius Alessandro Dos Santos, unul dintre cei mai buni voleibalisti din sezonul trecut…

- Eugen Voicu, acționar majoritar la Dinamo prin intermediul societații Red&White, a anunțat cele doua scenarii prin care cauta sa scape clubul de interdicția la transferuri. Dinamo a promovat in prima liga cu un lot subțire, cu o valoare totala de sub 3 milioane de euro, mult sub oricare alta echipa…

- Gigi Becali a dat noi detalii despre vanzarea FCSB. Dar iși face și planuri pentru noul sezon. Omul de afaceri, care a spus ca iese din fotbal dupa 0-1 cu Rapid, susține ca are o oferta de 100 de milioane de euro pentru echipa și baza din Berceni, dar nu este dispus sa o accepte, așa cum nu a acceptat…

- Reactia lui Adrian Mutu despre transferurile lui Mario Balotelli si Catalin Cirjan la Rapid. Mutu a spus ca ca nu este nimic adevarat despre transferul lui Balotelli la Rapid, insa a confirmat negocierile pentru Catalin Carjan. Adrian Mutu a confirmat faptul ca Rapid negociaza transferul lui Catalin…

- Victor Angelescu, unul dintre finanțatorii Rapidului, a dezvaluit ce planuri are Rapid in viitorul apropiat. Omul de afaceri spune ca formația alb-vișinie se afla in discuții cu cluburi importante din Europa pentru o pune bazele unei colaborari prin care Rapid sa poate imprumuta jucatori straini. ...

- AS.ro LIVE | Florin Manea este invitatul special al lui Dan Pavel. Emisiunea va incepe de la ora 10:30 si va putea fi urmarita in direct pe AS.ro. Agentul de jucatori vine cu detalii despre cele mai asteptate transferuri. Poate da lovitura cu Radu Dragusin, care este unul dintre cei mai apreciati fundasi…

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul Constanța, a prefațat meciul cu Rapid din etapa a doua a play-off-ului, programat sambata, 1 aprilie, la ora 21:45. Farul, liderul SuperLigii, merge in Giulești in etapa a doua din play-off, pentru un duel de 5 stele cu Rapid. Gica Hagi se vede…