- Rapid este pe cale sa rezolve un nou transfer: atacantul kosovar Albion Rrahmani (22 de ani). Giuleștenii voiau neaparat o dublura pentru Marko Dugandzic, singurul varf autentic pe care Cristiano Bergodi il are in prezent la dispoziție, iar conducerea a ajuns la un acord pentru a-l duce pe golgheterul…

- Yevhen Konoplyanka (33 de ani) a fost prezentat oficial ca jucator al celor de la CFR Cluj. Este cel mai tare transfer al verii in SuperLiga. Sosit duminica seara la Cluj-Napoca, ucraineanul care evolueaza pe poziția de extrema dreapta a efectuat luni vizita medicala și a semnat contractul cu formația…

- Dan Șucu s-a ținut pe poziții și l-a numit antrenor pe Cristiano Bergodi, deși fanii au facut scandal și l-au cerut pe Marius Șumudica. Tehnicianul din Giulești a fost prezentat și va debuta la echipa peste trei zile in meciul cu Sepsi. La primul interviu i-a rugat pe suporteri sa-i susțina pe jucatori.…

- FCSB l-a prezentat oficial pe fundașul central sud-african Siyabonga Ngezana (25 de ani), care a sosit in cele din urma in cantonamentul echipei și a parafat un contract valabil 4 ani, pana in vara lui 2027. FCSB a anunțat, oficial, al treilea transfer al verii. Fundașul central Siyabonga Ngezana a…

- Rapid a anunțat imprumutul mijlocașului Catalin Cirjan, in varsta de 20 de ani. Giuleștenii s-au ințeles cu Arsenal și in privința unei opțiuni de transfer definitiv in vara urmatoare, la finalul imprumutului. „A fost un transfer mult așteptat de mine. Daca depindea de mine aș fi semnat din prima clipa,…

- FC Rapid l-a transferat, marti, pe fundasul Iulian Cristea, care a venit din postura de jucator liber de contract si a semnat un contract valabil pentru doua sezoane.“Ma bucur ca am ales acest club de traditie din tara si sper sa facem performanta impreuna. Sunt mandru de faptul ca am primit aceasta…

- Universitatea Craiova a ratat prezența in urmatorul sezon al cupelor europene, dar oltenii se vor baza in continuare pe antrenorul Eugen Neagoe și au inceput deja reamanierea lotului pentru urmatoarea ediție a SuperLigii.

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a prezentat oficial trofeul care va fi oferit campioanei Romaniei incepand cu actualul sezon al Superligii. A facut-o in cadrul unui eveniment organizat, astazi, la Muzeul Fotbalului din Capitala. Trofeul are o inaltime de 58,3 centimetri si o greutate de 5,2 kilograme.…