Rapid a învins-o în deplasare pe CS Mioveni. E prima echipă care ajunge la 6 puncte Rapid a invins-o in deplasare pe CS Mioveni, 2-0, si e prima echipa care ajunge la 6 puncte in noul sezon de Liga 1. Partida a inceput cu 3 minute intarziere, dupa ce nocturna de pe „Orasenesc" a picat cu 10 minute inainte de start. Pana la urma, instalatia de lumina si-a revenit. Giulestenii, euforici dupa succesul cu Chindia, 1-0, au inceput tare intalnirea. Rapid bifeaza a doua victorie consecutiva si e prima echipa care ajunge la 6 puncte in noul campionat. Aflati amanunte de pe gsp.ro. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- In tur, ilfovenii s-au impus cu 2-1, astfel ca vor continua in prima liga si in sezonul 2021-2022. Au retrogradat din Liga 1: Poli Iasi, Astra, Hermannstadt. Au promovat din Liga 2: FC U Craiova 1948, Rapid si CS Mioveni. Aflati amanunte de pe gsp.ro.

- Rapid a reușit, luni, sa revina in Liga 1, dupa ce a profitat de remiza dintre ASU Poli Timișoara și CS Mioveni, scor 2-2. Giuleștenii ajung in Liga 1, dupa 6 ani de pribegie in liga a 4-a si a 3-a, plus doua sezoane in Liga a 2-a, informeaza Gazeta Sporturilor . Rapid a promovat matematic in Liga 1,…

- Dunarea Calarași și Csikszereda se intalnesc astazi, de la ora 16:00, in penultima etapa a play-off-ului ligii secunde. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Astazi, in play-off-ul ligii secunde, se mai joaca meciurile…

- Echipa Leeds United a reusit o victorie categorica sambata seara, 4-0 in deplasare cu Burnley, si spera sa termine sezonul in top 10 din Premier League cand mai sunt doar doua etape pana la finalul campionatului. Pe Turf Moor Stadium, golurile oaspetilor au fost reusite de Mateusz Klich…

- In urma acestui succes, FC Viitorul a urcat in clasamentul intermediar pe locul patru, cu 29 de puncte. FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a opta, penultima, din turneul play out al Ligii 1, intalnind in deplasare Chindia Targoviste, liderul clasamentului.Partida s a incheiat cu…

- Formatia FC Rapid a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING SURSE Incepe PELERINAJUL in JUSTIȚIE pentru fostul ministru Bodog Golurile…

- FCU Craiova s-a impus clar, cu 4-2 (0-1), in partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei CS Mioveni. Partida a contat pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2. Gazdele au marcat prin Campagno (’59), Negru (’62), Blidar (’68) și Albu (’90+4). Oaspeții au replicat prin…

- Formatia U Craiova 1948 a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a, in care a revenit de la 0-1. CS Mioveni a marcat prin Blanaru ‘2 si Garutti ’74. Pentru U Craiova 1948 au inscris Compagno ’59,…