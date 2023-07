Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (44 de ani) a acceptat draftul de contract propus de Neftchi Baku, informeaza surse autorizate GSP.ro. „Briliantul” urmeaza sa semneze acordul in cantonamentul azerilor din Rusia. Gazeta a anunțat in exclusivitate inca de miercuri ca negocierile dintre cele doua parți sunt avansate. Dan…

- Rapid ar putea sa ramana fara antrenor cu o saptamana inaintea debutului in noul sezon. Adrian Mutu are oferta de la echipa care l-a dat afara pe Laurențiu Reghecampf, iar șefii clubului din Giulești i-au dat voie sa negocieze. Azerii de la Neftci Baku i-au propus un salariu foarte bun și sunt gata…

- Reactia lui Adrian Mutu despre transferurile lui Mario Balotelli si Catalin Cirjan la Rapid. Mutu a spus ca ca nu este nimic adevarat despre transferul lui Balotelli la Rapid, insa a confirmat negocierile pentru Catalin Carjan. Adrian Mutu a confirmat faptul ca Rapid negociaza transferul lui Catalin…

- Imediat dupa remiza Rapid - Sepsi 1-1, Adrian Mutu a vorbit despre doua dintre temele de actualitate din Giulești: probabilitatea de reușita a transferurilor sonore anunțate in exclusivitate de GSP.ro, dar și „sagețile” venite dinspre MM Stoica și FCSB pentru maniera in care alb-vișiniii s-au prezentat…

- Cornel Dinu a dat de pamant cu Horațiu Feșnic, dupa derbiul dintre Rapid - FCSB, terminat cu victoria vișiniilor, scor 1 - 0, dar cu grave greșeli de arbitraj din partea centralului Horațiu Feșnic și al lui Rareș Vidican, arbitrul VAR. De menționat ca ambii arbitri sunt din Cluj Napoca.Victoria vișiniilor…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul lui Rapid, a prefațat partida cu FCSB de duminica seara, ora 20:30, și i-a avertizat pe jucatorii alb-vișinii ca trebuie sa arate ce pot in acest final de sezon pentru a ramane in Giulești. Deși intalnește una dintre cele mai in forma echipe din play-off, Mutu s-a…

- Robert Nița, fost atacant la Rapid, a comentat decarațiile dure ale lui Marius Șumudica despre situația echipei din Giulești. Fara victorie in play-off, lui Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, i s-a cerut demisia de catre ultrași. Ulterior, tehnicanul a fost confirmat de Dan Șucu și Victor Angelescu. …

- Dan Șucu este la un pas de un razboi crunt cu fanii echipei Rapid. Acționarul clubului l-a aparat pe Adrian Mutu, aprig contestat de suporteri dupa un ultimul meci. Omul de afaceri le-a transmis jucatorilor ca vor fi evaluați și ca la finalul sezonului mulți dintre ei vor pleca din Giulești. Dan Șucu…