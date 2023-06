Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Rapid s-a desparțit de extrema dreapta Antonio Sefer (23 de ani), fotbalist vandut de giuleșteni in Israel, la Hapoel Beer Sheva, bucureștenii i-au gasit inlocuitor acestuia chiar in Superliga. Gruparea bucureșteana vrea sa-l transfere pe Alexandru Cimpanu (22 de ani), extrema dreapta de la…

- Rapid s-a ințeles cu mijlocașul spaniol Borja Valle (30 de ani), cel care a jucat in a doua parte a anului 2020 la Dinamo, adus de conducerea iberica de la acea vreme. Dupa doi ani și jumatate, mijlocașul central Borja Valle va reveni in Romania. Fostul dinamovist, autor a 5 goluri in 10 meciuri pentru…

- Patronul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a anunțat ca cei de la Rapid l-au contactat pentru a-și manifesta interesul pentru Marius Ștefanescu (24 de ani, extrema stanga). Finanțatorul covasnenilor a spus ca așteapta o oferta oficiala din partea clubului din Giulești, urmand a se…

- Rapid a anunțat ca i-a prelungit contractul portarului Horațiu Moldovan (25 de ani) pana in 2025. Din ianuarie 2021 la Rapid, atunci cand alb-vișiniii l-au transferat de la UTA, Horațiu Moldovan va continua in Giulești pentru inca doua sezoane. Rapid a anunțat astazi ca portarul de naționala a semnat…

- Rapid bifeaza prima achiziție pentru noul sezon: Omar El Sawy, un mijlocaș ofensiv de 19 de ani, de la Csikszereda Miercurea Ciuc. Formația pregatita de Adrian Mutu a rezolvat rapid negocierile pentru internaționalul roman sub 18 ani. Rapid il transfera pe Omar El Sawy Din informațiile Gazetei Sporturilor,…

- Rapid insista foarte mult pentru repatrierea lui Rareș Ilie (20 de ani), jucator imprumutat de Nice in Israel, la Maccabi Tel Aviv, pentru ca giuleștenii nu mai au in lot soluții suficiente pentru regula U21, impusa de Federația Romana de Fotbal. In sezonul precedent și cel actual, un jucator era eligibil…

- Dan Șucu, acționar la Rapid, a dezvaluit suma oferita de clubul din Giulești pentru Alexi Pitu vara trecuta, cand mijlocașul ofensiv era legitimat la Farul. Inainte sa ajunga in Franța, la Bordeaux, Pitu a fost ofertat de o echipa din SuperLiga. Este vorba despre Rapid, care a pus o masa o suma importanta…