Rapelul vaccinului Johnson&Johnson reduce spitalizările Omicron, se arată într-un studiu recent O doza de rapel a vaccinului COVID-19 in doza unica de la Johnson & Johnson Inc a fost eficienta cu 84% in prevenirea spitalizarii lucratorilor din Africa de Sud, au spus cercetatorii joi. Un studiu din Africa de Sud a aratat ca o doza de rapel a vaccinului Johnson & Johnson COVID-19 a fost eficienta cu 84% in prevenirea spitalizarii lucratorilor din domeniul sanatații care s-au infectat pe masura ce varianta Omicron s-a raspandit. Se vor elibera certificate de vaccinare cu un nou tip de marcaj Cercetatorii au urmarit datele a peste 69.000 de lucratori intre 15 noiembrie și 20 decembrie dupa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

