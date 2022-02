Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR de Timis afirma ca proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana 2023 ar trebui sa fie un proiect national. Mai mult, intreaga Romanie va fi evaluata in functie de modul in care va reusi acest proiect, este convins parlamentarul. Raoul Trifan a sustinut luni un discurs de la tribuna…

- Mai multe județe au stabilit, azi, noi recorduri in raportarea cazurilor noi de COVID-19 – Timis, Suceava, Botoșani sau Harghita. Cea mai mare incidența este in Cluj – peste noua la mie și in Timiș – peste sapte. In zona Capitalei dar și in Brașov s-a trecut de șase cazuri la mia de locuitori. La […]…

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan afirma ca nu politicienii pot opri “fenomenul” AUR, ci mai degraba liderii Bisericii, in conditiile in care, preluand retorica legionara, George Simion si ai lui pretind ca sunt mari crestini. In acest sens, Trifan il da ca exemplu pozitiv pe Mitroplitul Ioan Selejan,…

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, ii acuza pe reprezentantii partidelor aflate la guvernare ca tergiverseaza in parlament o lege care ar permite contractarea de catre primarii a unor imprumuturi la Trezoreia de Stat pentru termoficare. Proiectul de lege solicitat de mai multe orase a fost elaborat…

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, critica actuala guvernare pentru lipsa de asumare in problema introducerii Certificatului Verde. Daca se va ajunge iar la sute de morti pe zi, principalii vinovati sunt liderii PNL si PSD, arata parlamentarul. Raoul Trifan arata ca, in lupta cu valul 5 al pandemiei,…

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, afirma ca reprezentantii PSD, PNL si UDMR au dat unda verde la decorarea foștilor securiști sau condamnați penal. El a ajuns la aceasta concluzie dupa ce parlamentarii celor trei formatiuni au respins un proiect de lege co-initiat de Trifan, potrivit caruia fostii…

- Astazi a trecut de Senat proiectul de lege initiat de senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, privind restaurarea cladirilor de patrimoniu. Potrivit demersului, procentul de cofinanțare la restaurarea cladirilor istorice din bugetul local va fi variabil in funcție de posibilitațile bugetare ale proprietarilor…

- Senatorul USR Raoul Trifan ii acuza pe liberali, ca aloca fonduri guvernamentale in functie de culoarea politica a primarilor. In acest sens el aduce ca dovada chiar o declaratie a presedintelui PNL Timis, Alin Nica. Raoul Trifan arata ca pesedintele PNL Timis, Alin Nica, recunoaște public ca fondurile…