Stiri pe aceeasi tema

- Optimismul e la cote maxime la Partidul Social Democrat inaintea alegerilor locale parțiale programate duminica viitoare, care vor fi programate in mai multe localitați din țara, printre acesatre numarandu-se si comuna Voiteg din Timis. Vineri, la Voiteg a fost prezent și președintele partidului, Marcel…

- Daca tot comparam ce „n-a facut nimic” primarul Dominic Fritz in sapte luni de mandat cu ce a facut Nicolae Robu in opt ani de „fanatism al muncii”, pai hai sa o luam și invers. Știați ca Timișoara era scena saltimbancilor pentru presa centrala cand „fiul Bocsigului” administra orașul? Știați, cum sa…

- Raoul Trifan afirma ca nu ar fi vrut sa intervina in disputa pe marginea Colterm. A facut-o insa impins de “modul oportunist și total lipsit de interes” in care PNL Timiș s-a implicat in acest scandal. Fara sa intre foarte mult in subiectul Colterm, Trifan face mai mult o analiza privind relatia dintre…

- Dan Reșitnec, șeful USR Timișoara, nu s-a mulțumit cu poziția de consilier local și a considerat ca poate avansa in cariera in domeniul administrativ. Iar aceasta va pleca de la scrisul agendei pentru primarul Dominic Fritz, probabil și viitorul sau șef pe linie de partid. Reșitnec a caștigat postul…

- Sunt 50 de fluxuri de vaccinare in Timișoara, disponibile cetațenilor și e imposibil ca unul dintre acestea sa nu fi in calea lor, spune Dominic Fritz. Nu treceți pe langa acestea și vaccinați-va, continua edilul șef. Timisoara are cei mai mulți vaccinați din țara, dupa București, spune Fritz. Dar procedura…

- Transportul public din Timișoara și zona metropolitana trebuie regandit total, rutele trebuie sa ofere acces facil celor care lucreaza la fabricile din oraș, iar transportul trebuie sa se realizeze in condiții de confort, spune primarul Dominic Fritz. Pana la planuri marețe de viitor, el spune ca așteapta…

- Senatorul USR PLUS de Timis Raoul Trifan reactioneaza dupa ce actrita Maia Morgenstern a fost amenintata cu moartea, pentru “vina” de-a fi evreica. El arata cu degetul spre AUR, partid care nu face niciun efort in a-si ascunde simpatiile legionare. Raoul Trifan afirama ca a citit “mesajul infiorator”…

- Avocatul Claudiu Butuza a demarat o campanie de strangere de semnaturi pentru organizarea unui referendum de demitere a primarului Dominic Fritz. Butuza a candidat de doua ori la scaunul de primar al Timisoarei, in 2008 si 2012. Claudiu Butuza si-a inceput campania de demitere prin referendum a primarului…