Raoul, critici dure la adresa Mirabelei Dauer, chiar de ziua artistei Invitat in platoul emisiunii La Maruța, Raoul (42 de ani) a acceptat provocarea de a raspunde mai multor intrebari incomode. Dupa fiecare raspuns, solistul putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Prima provocare a adus și prima dezvaluire surprinzatoare. Vica Blochina (45 de ani), Celia (36 de ani) și o interpreta din Serbia sunt doar trei dintre femeile care, de-a lungul timpului, i-au facut ochi dulci artistului. Fara sa ezite, Raoul a completat: „Vica Blochina m-a și pupat pe gura, intr-o emisiune”. Fulgy și Bianca Dragușanu sunt doar doua dintre vedetele pe care, atunci cand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca cei doi soti isi maresc familia, Adela Popescu fiind insarcinata cu cel de-al treilea copil, era necesara si o schimbare de „peisaj”. Adela Popescu si Radu Valcan s-au mutat in casa noua si le-au aratat si urmaritorilor lor din mediul virtual cu cine au colaborat pentru aceasta etapa…

- ScorpionulI s-a dus vestea ca iubește și uraște cu aceeași pasiune, dar Scorpionul nu iși arata nici emoțiile, nici armele prea ușor. Cu cat sentimentele sale sunt mai profunde, cu atat vor fi mai ascunse, ba chiar ți-ar putea arata ușa, cand de fapt vrea sa stai. Motivele pentru care face asta sunt…

- Inca de cand a anunțat ca urmeaza sa aduca pe lume al treilea copil, Adela Popescu și-a ținut fanii la curent cu absolut orice schimbare din viața ei. Totuși, nimeni nu se aștepta la ce a dezvaluit vedeta de curand. Aceasta a decis sa vorbeasca despre Radu Valcan și a spus adevarul cu privire la […]…

- Adela Popescu și Radu Valcan vor deveni parinți pentru a treia oara anul acesta. Prezentatoarea de la Pro TV a dezvaluit acum ca ea și soțul s-au vazut nevoiți sa faca o schimbare majora, o investiție de zeci de mii de euro. Vedeta a povestit recent pe Facebook ca Radu Valcan, soțul ei, iși dorea de…

- Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil. Prezentatoarea de la Pro TV va naște in curand un baiețel. Pe rețelele de socializare, acolo unde e foarte activa, a povestit o intamplare recenta care i s-a intamplat la volan, in trafic. Vedeta s-a confesat in fața fanilor sai de pe Facebook. Adela…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt iubiți și indragiți de toata lumea, dar mai ales, se claseaza printre cele mai frumoase cupluri din showbiz, insa puțini sunt cei care știu ce diferența de varsta este, de fapt, intre ei. Va spunem ca intre cei doi este o diferența de zece ani, prezentatorul de la Insula…

- Inainte de a-și uni destinele pentru totdeauna cu Radu Valcan, Adela Popescu a avut mai multe relații eșuate. Dupa desparțirea de Dan Bordeianu, celebra prezentatoare TV s-a iubit timp de trei ani cu afaceristul Marius Kalmar. Motivul pentru care cei doi și-au spus adio.