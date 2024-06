Răniţi în urma unor accidente grave, produse în Craiova şi comuna Teasc O fetita de un an si jumatate a fost ranita in urma unui accident provocat marti, de un sofer de 73 de ani, pe o trecere de pietoni de pe strada Brazda lui Novac din Craiova. Potrivit oamenilor legii, fetita se afla intr-un carucior impins de bunica sa. Alte doua persoane, un barbat si o femeie, au fost ranite in urma unui accident produs pe DN 55, in comuna Teasc. Accidentul in urma caruia a fost ranita fetita de un an si jumatate a avut loc ieri, in jurul orelor 11.30. „Politistii Biroului Rutier Craiova au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Brazda lui Novac,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

