Răniţi în urma impactului dintre un camion, un autoturism şi un microbuz Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs ieri, pe DN 6, in comuna doljeana Bradesti. Potrivit oamenilor legii, accidentul a fost provocat de soferul unei autoutilitare, care a lovit din spate un autoturism. Autoturismul a fost proiectat intr-un microbuz de transport persoane. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca soferul autoutilitarei nu a pastrat o distanta de siguranta fata de autoturismul din fata sa. „La data de 16 octombrie ora 11.24, politisti din cadrul Poliției Orașului Filiași au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 6, in localitatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs astazi, pe DN 6, in comuna doljeana Bradesti. Potrivit oamenilor legii, accidentul a fost provocat de soferul unei autoutilitare, care a lovit din spate un autoturism. Autoturismul a fost proiectat intr-un microbuz de transport persoane. Reprezentantii…

- La data de 2 octombrie 2023, in jurul orei 13:20, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul National 54, in comuna Deveselu, din judetul Olt. La fata locului, s au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier Olt.…

- Trei persoane au fost grav ranite, astazi, dupa ce trei autoturisme au intrat in coliziune pe DN 6, in localitatea doljeana Bradești. Un barbat de 69 de ani, din Bradesti, conducea un autoturism pe DJ 606F. La intersectia cu DN 6 nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tanar…

- Un tanar a murit, in aceasta dimineața, și alți tre au fost raniți intr-un accident pe DN 55A, in afara localitații Zaval, județul Dolj. Politisti din Segarcea au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe DN 55 A, in afara localitații Zaval. Un tanar de 25 de ani, din comuna Ostroveni,…

- "Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca un tanar de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, din directia Craiova catre Caracal, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un ansamblu de vehicule…

- Un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața azi noapte in urma unui accident rutier petrecut pe DN 6, in afara localitații Zanoaga, Dolj. Azi noapte, la ora 3.30, politistii Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati despre evenimentul rutier de pe DN 6. Un tanar de 24 de ani, conducea un autoturism pe DN…

- O coliziune intre un microbuz și un autoturism, a avut loc, ieri, in comuna gorjeana Calnic. Patru persoane au fost ranite, potrivit IPJ Gorj . Un tanar de 20 de ani, din comuna Telești, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Calnic, din direcția Targu Jiu-Motru, ajungand la intersecția cu DC 100…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs in urma cu putin timp, pe DN 6, la interectia cu Strada Cotofenilor. Potrivit oamenilor legii, cauza accidentului este neacordarea de prioritate. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca, in urma accidentului, in care au fost implicate doua autoturisme,…