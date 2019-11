Răniţi de o maşină răsturnată în staţia de tramvai Trei persoane care asteptau tramvaiul in statie au fost ranite, ieri, de o masina scapata de sub control. Este vorba de un Volkswagen Golf, care s-a rasturnat in statia de tramvai dupa ce a incercat sa evite tamponarea cu un Opel, sustin politistii doljeni. Accidentul s-a produs pe Calea Bucuresti, in zona Institut, in jurul orei 12.00. Politistii doljeni au stabilit ca un sofer de 21 de ani a incercat sa evite o tamponare si s-a rasturnat in statia de tramvai. Trei pietoni si soferul de 21 de ani au fost raniti in urma accidentului. „Un barbat conducea un autoturism pe strada Petre Ispirescu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața, in Craiova, pe Calea București, in zona Institut. Un barbat a intrat cu mașina intr-o stație de tramvai, accidentand trei pietoni! Mașina s-a rasturnat și șoferul s-a accidentat și el, a notat gds.ro. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii…

- Mașina rasturnata intr-un șanț, la Olteni/ Șoferul a parasit locul accidentului in Eveniment / on 07/11/2019 at 11:30 / Un apel la numarul unic de urgența 112 a pus pe jar autoritațile miercuri seara, fiind anunțat un accident rutier cu o victima incarcerata, pe raza localitații Olteni. Pompierii…

- Politistii craioveni au intervenit in acesta dimineata, pentru imobilizarea unui pacient care a fugit dintr-o ambulanta. Incidentul s-a petrecut in urma cu putin timp, pe bulevardul Ilie Balaci. Inainte sa coboare din ambulanta, barbatul a reusit sa puna mana pe o foarfeca, cu care ar fi amenintat trecatorii…

- Echipajele sosite la fata locului au gasit autoturismul avariat, in mijlocul drumului, cu portiera deschisa. Oamenii legii au dispus ca masina sa fie ridicata si dusa la sectia de Politie. In acest context au aparut circa 50 de persoane de etnie roma si au spus ca "fratiorul" lor s-a speriat si din…

- O tanara de 26 de ani a fost luata de pe o strada din Corabia, urcata cu forta intr-o masina si dusa in Caracal. Doi barbati au fost retinuti in acest caz si vor fi prezentati, marti, parchetului cu propunere de arestare preventiva. Potrivit unui comunicat al IPJ Olt, un barbat din Corabia a sunat luni…

- Cursa nebuneasca pe o șosea din Germania. Un automobil de lux, inmatriculat in Romania, ce gonea cu peste 200 km/ora, a fost urmarit de polițiști pe o distanța de aproape 70 de kilometri. Surpriza uriașa a venit in momentul in care oamenii legii au vazut cine se afla in mașina.

- Cinci persoane au fost retinute pentru 24 de ore, joi seara, in cazul fetei de 20 de ani care a fost urcata cu forta intr-o masina in Caracal, judetul Olt. Este vorba de patru barbati si o femeie, au anuntat reprezentantii IPJ Olt. Politistii din Olt au retinut, joi seara, cinci persoane implicate in…

- Un barbat a murit carbonizat in mașina, dupa ce un incendiu de vegetație i-a cuprins autoturismul. Pompierii chemați sa stinga incendiul de miriște l-au descoperit mort, pe un teren agricol din apropierea orașului Mihailești din județul Giurgiu. Polițiștii au fost sesizați prin numarul 112 de catre…