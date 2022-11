Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC - Te simți bine in pielea ta și oamenii din jurul tau o vor observa. Vei fi in centrul atenției și te vei bucura de complimente.TAUR – Daca nu ai profitat de vacanța, acum este momentul potrivit! Situația financiara este buna.GEMENI – Mananca mai puțin și mișca-te mai mult. Te simți bine și ești…

- In Romania, tara codasa in Europa in ce priveste digitalizarea institutiilor statului, o primarie refuza sa plateasca o factura, pe motiv ca a fost trimisa de firma prestatoare prin email, si nu prin scrisoare recomandata. S-a intamplat la Golaesti si, desi firma angajata de edilii comunali si-a indeplinit…

- Un pascanean a invocat frica pentru a scapa de o amenda. Politia Locala din municipiul de pe Siret il sanctionase pentru construirea unui gard fara autorizatie. Magistratii nu au acceptat argumentele pascaneanului, dar l-au iertat, pentru ca gardul arata frumos. La inceputul lui noiembrie anul trecut,…

- De la o partida de rummy in parc, un iesean a ajuns in pragul inchisorii. El si-a lovit partenerul cu tabla de joc in cap, reusind sa-i provoace o fractura a craniului. Desi Codul Penal prevede pentru tentativa la omor o pedeapsa minim 5 ani de inchisoare in regim de detentie, magistratii Tribunalului…

- Un iesean va ajunge dupa gratii pentru ca a considerat pensia alimentara ca fiind optionala. Nici macar dupa ce a fost condamnat pentru abandon de familie, comportamentul sau nu s-a schimbat, ceea ce i-a facut pe judecatori sa aplice ultima varianta legala: detentia. Din cauza faptului ca sotul sau…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au l-au gasit vinovat pe Ștefan Risipițeanu, vecinul lui Gheorghe Dinca, pentru infracțiunea de trafic de viol și au dispus condamnarea barbatului la șapte ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. De asemenea, magistrații au dispus menținerea masurii…

- Magistrații de la Curtea de Apel urmeaza sa decida astazi, 7 septembrie, daca fosta notara Olga Bondarciuc, recent extradata din Belgia dupa un an de cautare internaționala, se va intoarce in arest in penitenciar, sau ramine in arest la domiciliu, noteaza Noi.md cu referire la replicamedia. Judecatorii…

- Oamenii invidiosi, asa cum stim, nu se pot bucura de succesele si victoriile altora. In timp ce toti felicita colegul pentru o reusita personala, invidiosul nu-si desprinde ochii din laptop, simuland ca are de lucru pana peste cap, nu aude, nu vede entuziasmul celorlalti. Cand o persoana invidioasa…