- Celtic și Rangers se intalnesc astazi, de la ora 14:30, in runda cu numarul 11 din prima Premiership. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Dupa in duelul piedut in Liga Națiunilor impotriva Norvegiei (4-0), Ianis Hagi vrea sa iși ia revanșa fața de cei doi norvegieni de la Celtic:…

- Ianis Hagi a marcat in weekend primul sau gol din acest sezon pentru Rangers, pe terenul celor de la Hamilton. O reușita care mai ia presiunea de pe umerii fotbalistului roman, care este atent urmarit de media din Scoția. Hagi jr. este convins ca aceasta presiune vine și din cauza faptului ca tatal…

- Ianis Hagi traverseaza o scadere de forma la debutul de campionat in Scoția. In partida de sambata,pe care Rangers a caștigat-o in fața echipei Kilmarnock, Hagi a jucat doar 5 minute in finalul me...

- Ianis Hagi are un inceput de sezon foarte dezamagitor in Scoția, iar criticile incep sa vina din toate direcțiile. Romanul a fost criticat de mulți dintre fanii lui Rangers dupa 0-0 cu Livingston. Iar rivalii de la Celtic nu rateaza nici ei ocazia de a trimite sageți otravite. Un fost jucator al „verzilor”,…

- Ianis Hagi are un start de sezon de coșmar in Scoția. Și toata lumea pare sa iși fi pierdut increderea in internaționalul roman. Inclusiv fanii lui Glasgow Rangers și fostele legende ale clubului. In partida contra celor de la Livingston, Ianis Hagi a fost titularizat din nou de Steven Gerrard. Asta…

- Ianis Hagi (21 de ani) a fost luat la ținta de Kris Boyd, fost atacant al lui Glasgow Rangers, dupa ce albaștrii au facut primul egal din acest campionat, 0-0 cu Livingston. Dupa trei meciuri caștigate unul dupa altul, Glasgow Rangers a facut primul pas greșit in acest campionat. Astazi, echipa lui…

- Ianis Hagi (21 de ani) este titular in meciul pe care Rangers il disputa astazi, de la 21:45, impotriva celor de la St. Johnstone. Partida nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE, cu cele mai importante acțiuni ale lui Ianis, pe GSP.ro. live de la 21:45 » Rangers - St. Johnstone…

