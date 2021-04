Stiri pe aceeasi tema

- Glasgow Rangers, care si-a asigurat deja titlul de campioana, a fost eliminata din sferturile de finala ale Cupei Scotiiei, dupa ce a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, la loviturile de departajare, de St. Johnstone, noteaza news.ro. Dupa 90 de minute, scorul a fost 0-0, iar dupa 120…

- Glasgow Rangers, cu internationalul roman Ianis Hagi pe banca de rezerve, a invins-o pe rivala Celtic Glasgow cu scorul de 2-0, duminica, in optimile de finala ale Cupei Scotiei la fotbal. Echipa antrenata de Steven Gerrard, care si-a asigurat de ceva vreme titlul in Premiership, s-a impus prin golul…

- Rangers și Celtic se vor infrunta astazi, de la ora 17:00, in optimile de finala ale Cupei Scoției. Ianis Hagi (22 de ani) este anunțat rezerva de presa locala. Meciul va putea fi urmarit in format LIVE pe GSP.ro;Echipa care se va califica in „sferturi” va da piept cu St. Johnstone. Rangers - Celtic,…

- Rangers și Ianis Hagi se pregatesc de derby-ul cu Celtic din optimile Cupei Scoției, iar mijlocașul de 22 de ani a prefațat. Internaționalul roman a vorbit despre meciul cu marea rivala și spune ca este trist ca fanii nu vor fi prezenți pe stadion. „Este un derby care se joaca devreme, ne așteptam…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe St. Mirren FC cu scorul de 3-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 31-a a campionatului Scotiei. Hagi a marcat ultimul gol al echipei antrenate de Steven Gerrard, in min. 46, dupa ce pentru lider punctasera Ryan…

- Ianis Hagi a reușit sa fie unul dintre oamenii importanți pentru Glasgow Rangers în acest sezon, formație care este tot mai aproape de titlul de campioana a Scoției. Într-o conferința de presa, internaționalul român a vorbit despre concurența, ambiție, mentalitate și momentul pozitiv…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a dispus de Dundee United cu scorul de 4-1, duminica, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Scotiei. Here’s the goal that put Rangers ahead #ianishagi pic.twitter.com/6ZmOFKfsA5—…

- Glasgow Rangers a repurtat o victorie importanta in Europa League in fața celor de la Antwerp. Cu toate astea jocul tanarului Ianis Hagi a fost criticat, deși a ajutat la marcarea a doua goluri. Atacantul roman a fost rezerva, dar Gerrard l-a introdus in minutul 74 al celei de-a doua reprize. Cu tot…