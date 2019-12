Celtic Glasgow a caștigat azi Cupa Ligii Scoției dupa o victorie la limita reușita in fața rivalei Glasgow Rangers, scor 1-0. In aceeași zi in care CFR Cluj, viitoarea adversara din grupele Europa League, a pierdut pe terenul lui FC Botoșani, scor 1-2, dupa un meci pe care voiau inițial sa-l amane, Celtic a mai bifat un trofeu in Scoția, folosind toți titularii in duelul contra marii rivale. ...