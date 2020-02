Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a marcat o dubla pentru Rangers in meciul cu Braga, 3-2, din șaisprezecimile Europa League, aducand victoria scoțienilor in meciul tur, disputat joi seara in Insula. „E grozav! Ibrox, baby! E puternic, e diferit. Cred ca e cel mai bun moment al carierei mele, am mai avut momente extraordinare,…

- Glasgow Rangers a revenit spectaculos în fața celor de la Braga, pe teren propriu, dupa ce a fost condusa cu 2-0, în prima manșa a 16-imilor Europa League. Ianis Hagi a fost omul meciului, reușind sa înscrie doua goluri pentru formația din Scoția.Braga a condus cu 2-0 grație golurilor…

- Ianis Hagi (21 de ani) a marcat doua goluri in victoria lui Rangers, scor 3-2, impotriva portughezilor de la Braga. Rezultatele complete din manșa tur a „șaisprezemilor” Europa League Ianis a intrat definitiv in inimile suporterilor lui Rangers. „Decarul” naționalei Romaniei a fost trimis pe teren…

- Ianis Hagi a adus victoria lui Rangers cu Braga, 3-2, cu o „dubla” de senzație in minutele 67 și 83. Vezi AICI VIDEO cu golurile! Ianis Hagi (21 de ani) a marcat pentru Glasgow Rangers in meciul din Europa League cu SC Braga, pe Ibrox Park, chiar sub privirile tatalui sau, Gica Hagi.…

- Ianis Hagi poate debuta pentru Glasgow Rangers in cupele europene la meciul cu Braga, din saisprezecimile Europa League. Romanul a fost adaugat de Steven Gerrard pe lista trimisa catre UEFA de formatia scotiana, anunța MEDIAFAX.Imprumutat de Genk pana la finalul sezonului, Ianis a avut un…

- Ianis Hagi are nevoie de timp pentru a se adapta la Glasgow Rangers, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, antrenorul echipei scotiene, fostul mare fotbalist englez Steven Gerrard, citat de media locale. Gerrard a cerut publicului sa aiba rabdare cu Ianis Hagi, care a venit de…

- Glasgow Rangers a invins-o pe Hibernian, 2-1, dupa un gol marcat de Ianis Hagi (21 de ani) in minutul 85. (Detalii AICI) La primul meci ca titular pentru Rangers, Ianis Hagi a adus victoria echipei lui Steven Gerrard și i-a dedicat golul lui Gica Hagi, care ieri a implinit 55 de ani. Dupa gol, Hagi…

- Ianis Hagi va purta numarul 7 la Glasgow Rangers. "Hagi este aici", a titrat site-ul "protestantilor", alaturi de o poza cu Ianis Hagi alaturi de managerul lui Glasgow Rangers, Steven Gerrard. Glasgow Rangers va plati cinci milioane de euro in cazul in care va decide sa-l transfere…