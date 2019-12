Rangers a bătut-o pe Celtic, scor 2-1, în campionatul Scoției Rangers a dat marea lovitura și a batut-o pe Celtic chiar pe teren advers, scor 2-1, scrie Mediafax. A fost un derby nebun in Scoția! Christie a ratat un penalty pentru gazde, iar Kent a deschis imediat scorul, in minutul 36. Edouard a egalat inainte de pauza, dar Katic a adus victoria lui Rangers, cu golul din minutul 56. Oaspeții au ramas in 10 oameni in prelungiri, dupa eliminarea lui Morelos, insa fosta adversara a CFR-ului din Europa n-a mai putut evita infrangerea in fața marii rivale, care caștiga pe Celtic Park dupa o pauza de 9 ani. Citește și: Simona Halep, despre momentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

