Rangerii au refăcut traseul spre Cascada Lolaia Traseu spre cascada Lolaia din Parcul Național Retezat a fost refacut. In decursul saptamani trecute, rangerii Administrației Parcului Național Retezat au refacut traseul catre Cascada Lolaia. In jurul zonei s-au creionat o mulțime de povești. “Legenda spune ca demult tare, la un sfarșit de vara, o frumoasa ciobanița cu numele Lolaia, cobora cu oile din Retezat spre satucul ei Nucșoara. Dintr-odata, parca venita de nicaieri, o aratare uriașa și infrcoșatoare s-a abatut asupra turmei și, cu mare lacomie, a mancat toate oile. Pe loc, de frica, cosițele aurii ale fetei au albit, iar ea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

