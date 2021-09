Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii se pregateau miercuri la Kandahar pentru o parada militara cu echipamente donate de SUA precedentului guvern afgan invins dupa 20 de ani razboi, printre aceste materiale urmand sa fie folosit probabil si un elicopter american, transmite AFP. Un lung sir de vehicule Humvee avansa…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa avanseze cu crearea unei forte comune de reactie rapida pentru a fi mai bine pregatite pentru crize viitoare precum cea din Afganistan, afirma seful diplomatiei UE, Josep Borrell, potrivit Reuters. Intr-un interviu aparut luni in cotidianul italian Il Corriere…

- Talibanii le-au cerut Statelor Unite sa pastreze o prezenta diplomatica in Afganistan și dupa incheierea retragerii trupelor americane, prevazuta pentru 31 august, dar Washingtonul nu a luat o decizie deocamdata, au afirmat vineri oficialitati americane.

- În total 18.700 de persoane evacuate de armata americana din Afganistan au sosit la baza aeriana a SUA de la Ramstein (Germania) cu 76 de zboruri, a anuntat vineri purtatorul de cuvânt al bazei, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Înaintea transferului catre SUA, persoanele…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat, vineri, ca operatiunile de evacuare din Afganistan continua intr-un ritm accelerat, avertizand ca armata americana urmareste atent activitatile talibanilor si ale retelelor teroriste islamiste. "Am securizat Aeroportul din Kabul, permitand…

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…

- O ceremonie militara a fost organizata, ieri, in Capitala, de Ministerul Apararii Naționale, la incheierea misiunii Armatei Romane in Afganistan. Pe sub Arcul de Triumf au defilat detașamentele de militari...

- Retragerea fortelor americane din Afganistan, care ar trebui sa se incheie pana la 11 septembrie, a fost realizata in proportie de peste 50%, potrivit unei estimari saptamanale a Pentagonului, data publicitatii marti, conform AFP. De cand presedintele Joe Biden a ordonat in aprilie plecarea…