Secretarul de stat in ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Adrian Marius Randunica a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca prin noua lege a pensiilor nicio pensie nu va scadea si a subliniat ca este extrem de important sa existe feedback din teritoriu pe acest proiect de lege. "Inca de anul trecut am facut dezbateri in teritoriu, am luat punctele de vedere de la cetateni, le-am transmis catre grupul de lucru, Casa Nationala de Pensii, unde au fost analizate toate punctele de vedere ale factorilor interesati. Am ajuns astazi sa definitivam un proiect care este in transparenta…