Rânduieli speciale în Săptămâna Luminată. Nu se fac parastase Saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului este numita Saptamana Luminata. De la Invierea Domnului si pana la Rusalii, nu se fac metanii, ci doar inchinaciuni. Incepand din Duminica Sfintelor Pasti si pana la Inaltarea Domnului, credinciosii se saluta cu cuvintele: "Hristos a inviat!" si raspund: "Adevarat a inviat!". In Saptamana Luminata nu se citeste Psaltirea. In aceasta saptamana nu se fac parastase pentru cei trecuti la cele vesnice. Amintim ca incepand cu praznicul Intrarii Domnului in Ierusalim, Biserica nu mai face slujbe speciale pentru cei adormiti. Aceste slujbe sunt reluate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

