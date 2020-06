Stiri pe aceeasi tema

- Viața unui tanar de doar 18 ani a luat o intorsatura cumplita in momentul in care a fost diagnosticat cu o boala grava, iar medicii i-au mai dat doar cateva luni de trait. Ei bine, insa, adolescentul a incercat sa se bucure de fiecare moment.

- Anumite magazine din mall-uri ar putea fi redeschise dupa ridicarea starii de urgența, anunțul a fost facut, miercuri, de Ludovic Orban, premierul Romaniei. Magazinele trebuie sa respecte insa condiții stricte.„Au fost prezentate anumite situații specificein care in anumite spații de tip mall sunt magazine…

- Autoritatile maghiare permit incepand de marți intrarea in Ungaria, cetatenilor Uniunii Europene, prin Nadlac 1, in intervalul orar 7.00 - 1.00 (ora Romaniei), fața de 11.00 - 23.00 cum era de la inceputul epidemiei.Poliția de Frontiera anunța ca in urma ințelegerilor bilaterale dintre autoritațile…

- Consiliul Local Braila a aprobat un proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru primele doua nasteri. Stimulentul se va acorda dupa publicarea hotararii in Monitorul Oficial al municipiului Braila.

- Pentru ca masurile sa inceapa sa fie relaxate, Comisia Europana vine cu o serie de condiții pe care fiecare țara trebuie sa le indeplineasca, inclusiv Romania. E necesar ca numarul de cazuri de coronavirus sa fie in descreștere, sistemul sanitar sa poata fi capabil de a face fața noii situații, dar…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca vor fi redeschise, dupa ce aproximativ 10.000 de copii au stat acasa o luna de zile.Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca trimite elevii de pana la clasa a V-a inapoi la scoala, dupa o luna petrecuta acasa.Decizia…

- Ordonanta de urgenta care prevede amanarea ratelor bancare cu o perioada de pana la maximum 9 luni a fost publicata si cuprinde si o serie de conditii pe care trebuie sa le indeplineasca imprumutatii.

- Legea privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, a fost promulgata, sambata, de presedintele Klaus Iohannis.