- Andrei Ropcea, alias Randi, a incercat sa aiba o viața sentimentala cat mai discrete și a evitat sa vorbeasca despre partenerele sale. Una dintre cuceririle artistului a fost și Mary, o tanara mai puțin cunoscuta in calitate de cintareața, dar la mare preț pe piața escortelor de lux, cu contract…

- Alexia Eram se pregatește sa plece la studii in Marea Britanie, dar pana atunci nu sta degeaba. Alexia Eram, fiica Andreei Esca , va pleca la studii in strainate. In toamna acestui an, Alexia Eram va ajunge in Marea Britanie. Insa, pana atunci, tanara și-a facut vlog și este foarte mandra de acest lucru.…

- La Munchen, un tribunal a confirmat condamnarea la inchisoare pe viata fara drept de eliberare conditionata pentru ultimul membru al unei triade de ucigasi apartinand miscarii neo-naziste „Clandestinitatea National-Socialista“ (NSU).

- Amanunte nestiute despre iubitul Biancai Dragusanu incep sa iasa la iveala! TristanTate, unul dintre cei mai norocosi barbati straini care au calcat vreodata pe pamantul Romaniei, este genul de mascul caruia ii place la nebunie sa duca o viata de bastan. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Un tânar din localitatea vasluiana Tutova a ajuns la Spitalul Bârlad, în noaptea de sâmbata spre duminica, dupa ce a fost înjunghiat de catre o femeie, în casa acesteia.