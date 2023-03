Stiri pe aceeasi tema

- Anisia Gafton, in varsta de 35 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de partenerul ei, Florin Serghei. Cei doi au o relație de 5 ani, insa nu au decis sa faca pasul cel mare. Caștigatoarea „Sunt celebru, scoate-ma de aici” recunoaște ca nu s-ar descurca inca in postura de mama. „Planuri…

- „Sunt consecvent in ceea ce spun si ceea ce fac. Trebuie sa intelegem bine ca patrimoniul acesta gastronomic al Romaniei trebuie sa-l si pastram, sa-l valorificam si sa il si dezvoltam in acelasi timp. Sa-l dezvoltam prin componenta lui si sa il dezvoltam prin ceea ce trebuie sa transmitem oamenilor…

- Ernest, prezentatorul de la Kanal D, și Adriana sunt impreuna de 20 de ani, iar de 8 ani sunt parinți. Realizatorul emisiunii „In cautarea adevarului” a vorbit despre casnicia cu soția sa. Ernest a recunoscut ca el și soția se cearta, insa trec impreuna peste momentele tensionate. Sunt impreuna de la…

- In cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, Fulgy de la Clejani a vorbit pentru prima data despre relația pe care o are cu Bia Khalifa. Fiul Clejanilor este in culmea fericirii de cand are o relație cu vedeta. Iata ce declarații a facut acesta in cadrul emisiunii!

- Este sarbatoare mare in familia legendarului Gica Hagi! La cei 24 de ani ai sai, fiul fotbalistului a decis ca a venit momentul sa faca marele pas: Ianis Hagi se insoara! Elena, iubita starului de la Rangers, este fiica unui cunoscut om de afaceri. Ianis Hagi se insoara Anul 2022 nu a fost unul prea…

- Cunoscutul actor Mihai Malaimare este total nemulțumit de actuala clasa potica romaneasca. El spune ca misiunea sa s-a incheiat, insa le cere tinerilor sa se implice și sa dovedeasca ca sunt adevarați romani. Jaful care patroneaza acum Romania ii repugna artistului. El indemna tineretul…

- Și in acest an, Atrium Mall a pregatit pentru voi Targul de Craciun, in perioada 16-30 decembrie 2022, unde veți putea descoperi o mulțime de produse tradiționale romanești, obiecte decorative care sa aduca atmosfera Craciunului in sufletul celor dragi.

- Alexandra Dinu și Ștefan Lungu se cunosc de peste 20 de ani, iar la un moment s-a zvonit ca aceștia ar fi impreuna. Actrița și prezentatorul TV au pus punct speculațiilor și au spus adevarul despre legatura dintre ei. Alexandra Dinu a fost invitata in emisiunea despre gastronomie pe care o prezinta…