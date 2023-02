Stiri pe aceeasi tema

- Randi a facut declarații controversate intr-un interviu pentru Antena Stars. Artistul a spus ca nu se roaga niciodata și nu crede in Biblie și in Dumnezeu. Randi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Romania și piesele sale sunt mai mereu auzite la radio. Artistul a vorbit intr-un interviu…

- Randi a dezvaluit, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, care sunt motivele pentru care nu se roaga niciodata. Mai mult decat atat, artistul susține ca nu crede deloc in Dumnezeu.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Daniela Onoriu a oferit o prima reacție, dupa ce Isabela ar fi primit cadou de la iubit o mașina de lux. Fosta soție a pilotului a fost și in vacanța, in Thailanda. Ce a marturisit.

- Un barbat de 88 de ani din Braila a fost la un pas sa iși piarda viața in urma unui incident petrecut in scara blocului unde locuia. Batranul a chemat liftul, dar inainte ca acesta sa ajunga, ușile s-au deschis, iar barbatul a cazut in gol.

- Razvan și Irina Fodor se bucura de o vacanța de vis alaturi de fetița lor, insa se pare ca actorul a intampinat și cateva obstacole, care l-au pus in dificultate. Cu toate acestea, acest lucru nu pare le-a afectat foarte mult pe Irina și fetița lor, care nu au bagat in seama nemulțumirile lui Razvan.

- Dana Rogoz adora calatoriile in familie. Impreuna cu soțul ei și cu cei doi copii au bifat deja mai multe destinații indepartate: Thailanda, Vietnam, Laponia și altele. In acest an, insa, au ales sa petreaca revelionul la Paris.

- Razvan și Irina Fodor au plecat departe de meleagurile natale in aceasta perioada. Aceștia alaturi de fiica lor au ales o destinație de vis in care sa petreaca ultimele zile din 2022. Un oraș din Thailanda a fost destinația pentru expediția lor.

- Francisca este o artista privilegiata și nu se sfiește sa recunoasca acest lucru. Cantareața a ținut-o dintr-o vacanța in alta in 2022 și a vorbit despre experinețele e din locații exotice la Antena Stars. Mexicul este de departe pe primul loc in topul ei.