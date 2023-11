Stiri pe aceeasi tema

- Prestige Orchestra vine in fața publicului cu o surpriza muzicala care de la prima nota și pana la ultimul refren provoaca piele de gaina celor ce o asculta. Pe masura ce este traita muzical, piesa devine din ce in ce mai puternica, iar emoțiile nascute p

- Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au mers ca la carte pentru artista. Propria sa varianta…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Vanotek aduce energie acestor zile de toamna cu noul single care se numește ”Shoot Your Shot” in colaborare cu Nahima, compozitoare și artista din Statele Unite ale Americii. Piesa, uptempo cu un mesaj indrazneț, a fost compusa și produsa de Vanotek, versuri Nahima, mix și master Sergiu Musteața și…

- Dupa ce toata vara ați fredonat piesa ,,Cat mai lejer”, colaborarea EMEI cu Macanache, artista vine cu o piesa de dor, la care sa dai play cand ai vrea sa uiți, sa ștergi orice urma lasata de cel iubit, orice dorința, vis neimplinit. Piesa ,,Universul rar” are un sound aproape intergalactic, fiecare…

- Dupa ce Roxen ne-a lasat sa ne bucuram de piesa ,,Cenușa”, artista revine cu o piesa care sa va atinga, din nou, inima. Chiar daca nu s-au inventat cuvinte pentru feeling-ul inegalabil dintre doua persoane…,,Infinit” este piesa care reușește sa incapsuleze toate emoțiile prin sound, versuri și interpretare. …

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…