Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțeaza dupa 10 ani de casnicie și 12 de relație, iar fanii cuplului inca nu-și pot reveni din șocul anunțului separarii celor doua vedete. Creatorul de moda a fost la tribunal, pentru a pune la punct detalii separarii legale de mama copilelor sale. Ce avere ar trebui…

- Catalin Botezatu nu iși dorește sub nicio forma sa imbatraneasca și face tot posibilul pentru a fi in forma. Designerul, in varsta de 55 de ani, arata foarte bine pentru anii pe care ii are, iar fanele lui ii fac complimente peste complimente, dupa ce iși face apariția in anumite ipostaze.

- Romanița Iovan a fost invitatul ediției de saptamana aceasta a emisiunii Poliția Modei, iar unul dintre comentariile ei poate fi considerat șocant. La rubrica ”Te cunosc dupa hainuțe!”, creatoarea de moda a trebuit sa ghiceasca personajul reprezentat de modelul Catrinel Menghia, iar prima ei afirmație…

- Catalin Botezatu a avut o prima reacție dupa ce fanii lui au comentat ca e transformat in cea mai recenta poza incarcata pe rețelele de socializare. A spus ca nu are nicio operație estetica la fața și nici nu-și editeaza pozele inainte de a le publica in mediul online. Creatorul de moda apare intr-un…

- Catalin Botezatu și-a cumparat un apartament in Dubai, la etajul 54, care valoreaza peste 300.000 de euro. Creatorul de moda este mulțumit de investiția pe care a facut-o. In ultima perioada, mai multe vedete din Romania și-au cumparat apartamente in Emiratele Arabe Unite. Dupa Anamaria Prodan, Denisa…

- Catalin Botezatu, show de moda la Paris. Loredana, recital emoționant in deschidere! Modele internaționale, din peste zece țari, au defilat pentru designerul roman, prezentand viziunea lui in materie de eleganța feminina. Printre cei peste 200 de invitați, care au urmarit show-ul de la Ritz Paris, s-au…

- Cunoscut drept unul dintre cei mai duri și mai buni pugiliști din istorie, Mike Tyson a facut o afirmație șocanta legata de decesul mamei sale. Fostul campion la categoria grea a vorbit in podacastul lui Shannon Sharp, fost jucator in NFL, despre cariera sa și despre decesul mamei sale, care a avut…