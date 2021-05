Stiri pe aceeasi tema

- La 77 de ani, Theodor Stolojan este un pensionar care nu duce grija zilei de maine. Invitat la emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”, Theodor Stolojan a spus ca s-a ferit de șpagi și mita ”ca dracul de tamaie”. “Lumea imi spune: Bine, domne, ție ți-e ușor sa vorbești ca ai pensie de la […]

- Adda este una dintre cele mai iubite artiste, iar in ultimii ani i-a mers din plin atat profesional cat și personal. Interpreta este casatorita și are un baiețel, iar acum a vorbit pentru prima oara despre o perioada dificila din viața ei. Artista a declarat la Antena Stars ca piesa cu care a debutat,…

- Adrian Vancica interpreteaza de ani buni rolul lui Celentano in serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV. Dincolo de cariera, actorul are o familie frumoasa despre care rar vorbește. Acum insa a facut dezvaluiri despre soție și despre relația pe care o are cu fiicele lui. Soția actorului este Elena Vancica.…

- Luni, 19 aprilie, zi de mare, mare sarbatoare in familia Te cunosc de undeva. Cristina Vasiu a implinit astazi frumoasa varsta de 29 de ani și radiaza de bucurie. Mesajul postat de concurenta show-ului de pe Antena 1 pe rețelele de socializare. Detalii neștiute din viața frumoasei cantarețe.

- Randi este unul dintre cei mai apreciați artiști, devenindcunoscut in urma cu mulți ani, cand a cantat alaturi de Marius Moga.Interpretul a acordat un interviu și a facut declarații neașteptate, intr-unpostcad realizat recent. „Pana la 21 de ani am facut pian. Am intrat la Conservator.Nu aveam alta…

- Andi Vasluianu, actorul din Profu’, difizat la Pro TV, este unul dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran. Este casatorit cu Laura Fierașcu și au impreuna doi copii, pe Maia, de 8 ani și Toma, in varsta de 4 ani. Actorul a vorbit despre relația cu soția lui, dar și despre casnicia eșuata,…

- Lidia Buble face dezvaluiri incendiare despre Razvan Simion. Frumoasa artista recunoaște ca celebrul prezentator TV a fost marea ei dragoste. Indragita cantareața, detalii neștiute din relația cu omul de televiziune

- Celebrul designer care se ocupa de aparițiile fara pereche ale soției președintelui Romaniei vine cu dezvaluiri despre Prima Doamna. Ce spune despre clienta sa numarul 1 și ce telefon a primit artista? Designer-ul lui Carmen Iohannis, detalii despre Prima Doamna Creatoarea de moda preferata a lui Carmen…