Stiri pe aceeasi tema

- Caștigul financiar obținut de romani din Pilonul II de pensii private obligatorii este mai mult decat dublu fața de actualizarea contribuțiilor brute doar cu rata inflației, pe intreaga perioada de aproape 15 ani de funcționare a acestui sistem, potrivit calculelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate…

- Avansul inflatiei "inghite" incet cresterile salariale real pozitive, dar mai exista cateva ramuri ale industriei unde angajatii n-ar trebui sa se simta loviti de criza costului vietii.Datele prezentate in cursul acestei saptamani de Institutul National de Statistica (INS) prezinta situatia…

- Societațile care subscriu asigurari de viața in Romania au platit, in primele noua luni din 2022, aproape 1,2 miliarde de lei sub forma de maturitați, rascumparari totale sau rascumparari parțiale, arata datele agregate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in Raportul privind evoluția pieței…

- Inflatia are un impact negativ asupra tuturor gospodariilor, dar acest impact difera semnificativ pentru gospodariile cu venituri mici comparativ cu gospodariile cu venituri mari. Acest impact este diferit pentru aceste doua categorii mai ales din cauza structurii cheltuielilor si a capacitatii acestora…

- De la inființarea sa, sistemul pensiilor private obligatorii, pilonul 2, a fost supus constant unei presiuni mediatice și politice, in ciuda randamentelor investiționale foarte bune raportate la profilul de risc al fondurilor. In spațiul public sunt multe neadevaruri și manipulari legate de pilonul…

- Parlamentul ar trebui sa joace un rol foarte important, transpartinic, in creionarea unei viziuni legate de sistemul de pensii private din Romania, a declarat miercuri Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Fii la curent cu cele mai noi…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a terminat primele noua luni ale anului cu un profit net de 3,5 miliarde lei, cu 37% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, potrivit raportului publicat astazi de Fondul Proprietatea, actionar…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, a terminat primele noua luni ale anului cu un profit net de 3,5 miliarde lei, cu 37% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, potrivit raportului publicat astazi de Fondul