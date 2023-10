Apetitul pentru activele de refugiu i-a determinat pe investitori sa sa orienteze spre obligatiunile italiene, au spus analistii Reuters, in timp ce temerile persista cu privire la razboiul Israel-Hamas aflat in desfasurare. Randamentul obligatiunilor din Marea Britanie cu scadenta de 10 ani a urcat la cel mai ridicat nivel din 22 august, la 4,726%, in timp ce randamentul obligatiunilor germane pe 10 ani a atins cel mai ridicat nivel din 5 octombrie, de 2,958%.