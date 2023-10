Stiri pe aceeasi tema

- Randamentele pentru obligatiunile americane pe 10 ani au depasit pragul de 5%, pentru prima data in ultimii 16 ani, stimulate de asteptarile ca Rezerva Federala va mentine dobanzile la un nivel ridicat pentru o perioada prelungita de timp, informeaza AP.Luni, randamentele pentru obligatiunile pe…

- Numarul imigrantilor ilegali care au intrat in Germania in primele noua luni ale anului 2023 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, cu 92.119 intrari neautorizate, a informat duminica politia federala.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,3%, la cel mai redus nivel atins din decembrie 2022, inregistrand al patrulea declin consecutiv, potrivit datelor LSEG. Toate sectoarele au avut o evolutie negativa, cel mai mult scazand actiunile din minerit, cu 3,35%, si cele tehnologice, cu 2,3%. Indicele…

- Apetitul pentru activele de refugiu i-a determinat pe investitori sa sa orienteze spre obligatiunile italiene, au spus analistii Reuters, in timp ce temerile persista cu privire la razboiul Israel-Hamas aflat in desfasurare. Randamentul obligatiunilor din Marea Britanie cu scadenta de 10 ani a urcat…

- Un oficial Hamas de rang inalt a declarat, luni, ca doar un numar mic de comandanți de top din Gaza au știut despre atacul lansat in Israel. ”Doar o mana de comandanți Hamas știau despre ora zero”, a afirmat, in cadrul unui interviu acordat Associated Press , Ali Barakeh, membru al conducerii Hamas…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,1%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Sectorul utilitatilor, cu datorii grele, a scazut cu 2,7%, in atentie fiind dobanzile mai mari o perioada de timp mai lunga, in timp ce actiunile din minerit au scazut…

- Intrevederile ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu cu o serie de organizatii evreiesti americane internationale, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al Adunarii Generale a ONU Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut joi, 21 septembrie 2023, in marja participarii…