- Concursul pentru ocuparea postului de director medical al Maternitatii „Elena Doamna" a fost suspendat, si va fi reluat la o data care urmeaza a fi comunicata ulterior, dupa ce unul dintre candidati a depus contestatie dupa afisarea rezultatelor de la proba scrisa. Cei doi candidati au fost Simona Niculescu,…

- La trei luni de la instalarea in funcție a noului manager al Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad, au fost vacantate și fotoliile celor trei directori: medical, financiar-contabil și de ingrijiri. Concursul va avea loc la jumatatea lui martie. De luni bune, cei trei directori ai Spitalului…

- Petre Apostol Sportiva ploiesteana Denisa Stoian, din cadrul sectiei de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti, pregatita de antrenoarele Simona Puiu si Liliana Baescu, se afla in fata celui mai important moment din cariera sa de pana acum. Sportiva nascuta in 2003 va concura, astazi, in calificarile…

- Consiliul Judetean Constanta a reluat concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta. Persoanele interesate sa participe la concurs au avut de intocmit un dosar din care sa reiasa vechimea in munca, o declaratie pe proprie raspundere ca nu au facut politie…

- Trei candidați s-au inscris pentru funcția de manager al spitalului municipal din Gherla. Aceștia sunt Ghete Iulia Ligiana, Rotaru Daniel și Somlea Mihaela. Toți cei trei candidați au fost admiși in etapa de verificare a indeplinirii condițiilor de participare la concurs, care a avut loc pe 11 decembrie…

- Bespoke Events va invita joi, 8 februarie, la Hotel Internațional din Iasi, pentru a lua parte la un important eveniment de business și networking, Bespoke Business Networking, eveniment adresat tuturor celor interesați de atragerea mai multor clienți sau parteneri de afaceri, celor care doresc sa dezvolte…

- Noiela Cristina Vieru a caștigat concursul, organizat la sfarșitul lunii trecute, pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, dupa ce a obținut 9,42 de puncte la evaluarea proiectului de management și 9,66 de puncte la interviu. Pentru funcția de manager al Spitalului…

- Concursul pentru postul de manager de la Spitalul Județean de Urgența din Targu-Jiu va fi organizat la jumatatea lunii martie. Anunțul a fost facut astazi de Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj care a precizat ca regulamentul va fi publicat in aceste zile. In prezent Spitalul Județean…