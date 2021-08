Beatrice Rancea, managerul suspendat de la Opera Nationala Romana Iasi, si-a inaintat demisia din functie. Aceasta se afla sub control judiciar de aproximativ jumatate de an si avea interdictie de a exercita vreo functie de conducere in institutia pe care a condus-o peste 10 ani. Alaturi de alti 10 colaboratori si angajati ai institutiei, Beatrice Rancea este cercetata intr-un dosar de delapidare, fals si deturnarea fondurilor de la Opera Nationala Romana Iasi. Potrivit DIICOT, gruparea condusa de Beatrice Rancea ar fi platit servicii si produse fictive, iar banii veniti de la Ministerul Culturii…