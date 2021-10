Rânca va beneficia de stații pentru încărcarea vehiculelor electrice Zona montana Ranca va beneficia in viitorul apropiat de stații pentru incarcarea vehiculelor electrice. Potrivit edililor din Novaci, stații electrice vor fi construite in zona montana pentru a fi la dispoziția turiștilor care folosesc vehicule hibride sau complet electrice. In Ranca și la Novaci vor fi construite și doua autogari care vor fi prevazute cu stații de incarcare a autobuzelor electrice. In momentul de fața pe teritoriul orașului Novaci sunt disponibile trei stații pentru incarcarea autoturismelor electrice. In zona, in special in perioada in care Transalpina este deschisa, ajung sute… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

