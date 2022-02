Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi dimineata, o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas. Potrivit CNN, Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov. Intr-o interventie la televiziunea de stat, Putin a anuntat actiunile militare din…

- Donald Trump a vazut „geniu” in strategia presedintelui rus, Vladimir Putin, cu privire la Ucraina. In același timp, Trump critica gestionarea crizei de catre succesorul sau Joe Biden, scrie AFP.„Am spus: este geniu”, a declarat Trump, intr-un podcast, referitor la discursul de luni al lui Vladimir…

- UE ar trebui sa fie de data aceasta cinstita cand vorbește despre sancțiuni impotriva Rusiei, declara fostul președinte Traian Basescu. Eurodeputatul PMP crede ca obiectivul lui Vladimir Putin este ocuparea Ucrainei pana la gurile Dunarii. Vladimir Putin a semnat documentele prin care recunoaște…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru…

- Emmanuel Macron și Vladimir Putin au purtat o discuție telefonica cu privire la criza de la granița Ucrainei. Liderul rus s-a plans ca preocuparile țarii sale nu au fost luate in considerare de Occident.

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Potrivit Administrației Prezidențiale, de la 20.45 șeful statului va avea o convorbire telefonica cu Joe Biden, in format București 9 (B9).Joi seara este programata și o videoconferința a președintelui Joe Biden cu toți liderii statelor aliate est-europene din cadrul formatului București 9, potrivit…

- Rusia se expune unor sanctiuni severe in cazul unei escaladari in Ucraina. Este mesajul transmis direct de presedintele american Joe Biden omologului Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a cerut inca o data garantii ca NATO nu se va extinde spre Est.