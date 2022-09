Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen, Ramzan Kadirov, a recunoscut, intr-o inregistrare audio, eșecul armatei ruse in zona Harkov. Acesta a spus ca este vorba despre „o greșeala” și e gata sa trimita 10 mii de luptatori pentru a schimba situația in zona.

- Ramzan Kadirov a publicat sambata un clip in care spune ca a condus Cecenia pentru prea mult timp și venit timpul „sa se retraga inainte sa fie dat afara” și ca vrea o „vacanța pe termen nederminat”. Președintele Republicii Cecenia, parte a Federației Ruse, unul dintre principalii susținatori ai…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov s-a facut din nou remarcat pe rețelele sociale. Numit de unii internauți „comandantul trupelor TikTok”, Kadirov a publicat o inregistrare video in care se lupta cu inamici invizibili.

- Consiliul Fiscal apreciaza, avand in vedere masurile de politica fiscal bugetara nou-adoptate sau anunțate și aglomerarea de cheltuieli bugetare in partea a doua a anului, ca ținta de deficit pentru anul 2022, in pofida execuției bugetare din primul semestru, este dificil de atins. Fii la…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, care s-a remarcat in ultima perioada mai degraba prin filmulețe pe TikTok, seriale penibile cu un fals Zelenski și mesaje pe Telegram, anunța ca autoritațile ruse dezvolta un „plan de demilitarizare” pentru țarile NATO. Liderul cecen s-a laudat ca a discutat deja despre…

- 15 civili ucraineni au murit dupa ce o racheta ruseasca a lovit un bloc de locuinte de 5 etaje din regiunea Donetk. Autoritațile cred ca in jur de 24 de oameni sunt prinsi in ruinele imobilului.

- Razboiul din Ucraina se afla acum intr-o faza dificila din punct de vedere moral și emoțional, a spus președintele Volodimir Zelenski in mesajul adresat sambata seara națiunii. Liderul de la Kiev promite insa ca fiecare oraș ucrainean pierdut in fața Rusiei va fi recucerit, relateaza News.ro . Conflictul…

- Toate cele trei poduri catre orașul asediat Severodonețk sunt distruse, declara guvernatorul regiunii Lugansk. 20-30% din oraș inca se mai afla, luni seara, sub controlul ucrainenilor. Atacurile rușilor se concentreaza asupra uzinei chimice in care se adapostesc 500 de civili, a adaugat oficialul ucrainean.…